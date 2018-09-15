Парижский автосалон 2018: когда, где и сколько стоят билеты

Крупнейшее автомобильное событие года – Парижское мотор-шоу (автосалон Mondial Paris Motor Show) 2018 – пройдет с 4 до 14 октября 2018 года в выставочном центре Porte de Versailles на окраине Парижа.

1 октября состоится огромное мероприятие по случаю открытия Парижского мотор шоу, на котором будут присутствовать первые лица автомобильных концернов – Карлос Гон, Карлос Таварес, Люк Шатель и другие.

2-3 октября двери мотор шоу будут открыты для прессы и специалистов.

Стоимость билетов для взрослых во время публичных дней посещения Автошоу на один день – 16 евро. Для подростков в возрасте 11-16 лет билет будет стоить 9 евро, для детей вход будет бесплатным. "Открытый билет" для взрослых на все время автошоу стоит 18 евро, вечерний (на вторую половину дня) – 9 евро.

Время работы Парижского автошоу в первую неделю работы – с 10 утра до 10 вечера, во вторую неделю – до 8 вечера. История Парижского автошоу началась в 1898 году, поэтому в нынешнем году событие празднует 120-летний юбилей.

Экспозиция Парижского моторшоу 2018 будет состоять из нескольких тем: собственно автошоу, где будут показаны главные мировые премьеры года, Мотосалона и павильонов "Мобилити", на которых будут представлены технологии перевозок будущего и гаджеты.

Впервые на Парижском авто шоу будут проводиться тест-драйвы на электрических, гибридных автомобилях и других экологических транспортных средствах.

Несмотря на огромный авторитет и более чем вековую историю, от участия в парижском мотор-шоу отказались ряд автопроизводителей. Среди них – Alfa Romeo, Aston Martin, DS Automobiles, Fiat, Ford, Jeep, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Subaru и Rolls-Royce. Другие европейские производители и бренды примут участие в автошоу в Париже.