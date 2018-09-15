День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 15.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Глава МИД назвал главную идею России по отношению к Украине
Глава МИД назвал главную идею России по отношению к Украине
Новости: Отмена перевода времени: ЕС призывает избежать хаоса
Отмена перевода времени: ЕС призывает избежать хаоса
Новости: Кубок Дэвиса: Стаховский и Молчанов вывели Украину вперед в противостоянии с Португалией
Кубок Дэвиса: Стаховский и Молчанов вывели Украину вперед в противостоянии с Португалией
Новости: Визажист Меган Маркл рассказал, почему герцогиня не пользуется красной помадой
Визажист Меган Маркл рассказал, почему герцогиня не пользуется красной помадой
X

Парижский автосалон 2018: когда, где и сколько стоят билеты

Парижский автосалон 2018
14:29 Сегодня Телеграф
auto.24tv.ua
Фото:

Вся информация о крупнейшем автомобильном событии в мире.

Крупнейшее автомобильное событие года – Парижское мотор-шоу (автосалон Mondial Paris Motor Show) 2018 – пройдет с 4 до 14 октября 2018 года в выставочном центре Porte de Versailles на окраине Парижа.

Парижский автосалон 2018: какие премьеры будут на мотор-шоу в начале октября
Парижский автосалон 2018: какие премьеры будут на мотор-шоу в начале октябряЧитать полностью

1 октября состоится огромное мероприятие по случаю открытия Парижского мотор шоу, на котором будут присутствовать первые лица автомобильных концернов – Карлос Гон, Карлос Таварес, Люк Шатель и другие.

2-3 октября двери мотор шоу будут открыты для прессы и специалистов. 

Стоимость билетов для взрослых во время публичных дней посещения Автошоу на один день – 16 евро. Для подростков в возрасте 11-16 лет билет будет стоить 9 евро, для детей вход будет бесплатным. "Открытый билет" для взрослых на все время автошоу стоит 18 евро, вечерний (на вторую половину дня) – 9 евро.

Время работы Парижского автошоу в первую неделю работы – с 10 утра до 10 вечера, во вторую неделю – до 8 вечера. История Парижского автошоу началась в 1898 году, поэтому в нынешнем году событие празднует 120-летний юбилей.

Экспозиция Парижского моторшоу 2018 будет состоять из нескольких тем: собственно автошоу, где будут показаны главные мировые премьеры года, Мотосалона и павильонов "Мобилити", на которых будут представлены технологии перевозок будущего и гаджеты.

Впервые на Парижском авто шоу будут проводиться тест-драйвы на электрических, гибридных автомобилях и других экологических транспортных средствах.

Несмотря на огромный авторитет и более чем вековую историю, от участия в парижском мотор-шоу отказались ряд автопроизводителей. Среди них – Alfa Romeo, Aston Martin, DS Automobiles, Fiat, Ford, Jeep, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Subaru и Rolls-Royce. Другие европейские производители и бренды примут участие в автошоу в Париже.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Mondial Paris Motor Show, Porte de Versailles, Авто, Автосалон, Билеты, Новинки, Парижский автосалон 2018, Стоимость.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Автоновости

Volkswagen снимает с производства легендарную модель Beetle Как выглядели мотоциклы в XX столетии Появились снимки нового автомобиля Kia ProCeed

Последние новости

МИД передаст доказательства избиения Балуха в суды ООН опубликовала рейтинг развития стран Форвард Шахтера Мораес - о возможной натурализации в Украине
Сегодня читают
01 РФ пыталась подорвать резолюцию ООН о санкциях против КНДР
02 Ах эта свадьба: Юрий Ткач показал, как отжигает на свадьбе своего брата
03 Меркель обвинила Россию в разжигании конфликтов на постсоветском пространстве
04 Украина - Испания: лучшие моменты матча отбора на ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
05 Ближайшая к Земле экзопланета имеет все шансы быть обитаемой
Новости сегодня
15:43 "Многие фанаты недооценивают Тони": Хэй о бое Усик - Беллью
15:41 Портреты этой художницы легко спутать со снимками (Фото)
15:40 Проведите время с пользой: вечерние анекдоты 15 сентября
15:40 В Киеве задержали гражданина РФ с упаковками наркотиков
15:39 Танцы со звездами 2018: Иракли Макацария заинтриговал информацией о новом танце
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Адвокат прибыл в СИЗО к Балуху для выяснения обстоятельств избиения
Адвокат прибыл в СИЗО к Балуху для выяснения обстоятельств избиения
Новости: Сегодня в Черкассах отмечают день города 2018: программа мероприятий
День города Черкассы: программа мероприятий
Новости: Порошенко подписал решение СНБО о бюджете-2019 касательно нацбезопасности
Порошенко подписал решение СНБО о бюджете
Новости: Знаменитый певец Джастин Бибер официально женился на Хейли Болдуин
Знаменитый певец Джастин Бибер официально женился на Хейли Болдуин
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь