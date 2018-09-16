В сети появилось видео тестирования автоматической парковки Mercedes

Концепция автоматических паркингов, которую Mercedes-Benz представила в прошлом году, в настоящее время тестируется в Китае. Речь идет о системе Mercedes-Benz Automated Valet Parking. Ее суть заключается в том, чтобы полностью исключить человека из процесса парковки. Согласно новой концепции, машина будет способна сама парковаться на одно из свободных мест и возвращаться за своими хозяевами. Тестирование системы показано на официальном видео, выложенном в сети. Глава центра развития Mercedes в Китае Ханс Георг Энгель заявил, что автоматизированная парковка является важной вехой на пути к автономному вождению. Ввод данной системы позволит размещать в одном ряду на 20 процентов больше автомобилей. При этом случаи с ДТП при парковке снизятся до минимума, а люди перестанут ломать голову, где им припарковаться.