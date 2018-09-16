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Range Rover с быстросъемной крышей от Merlin Automotive

RANGE ROVER
12:43 Сегодня Телеграф
avtodream.org
Фото: avtodream.org

В 80-ых годах прошлого века, в Великобритании появилась компания Specialist Vehicle Conversions (коротко SVC).

Она переделывала внедорожные автомобили RANGE ROVER в поноценные кабриолеты. В 90-ых годах мастерская поменяла имя на Merlin Automotive Developments. В этот же период фирма начала производить интересный вариант культового внедорожника, оснащенного съемной крышей.

Помимо стандартного кабриолета с мягкой крышей, которую опускал и поднимал электрический механизм, Merlin Automotive Developments, представил общественности модификацию с жестким верхом, съемного типа.

Жесткий верх соотвествовал обводам, сделанным заводом изготовителем. Правда, его оснастили специальными креплениями, с помощью которых можно было быстро снимать и одевать крышу.

В каталоге фирмы не было информации о том, изготавливался ли верх своими силами или делался из заводской крыши автомобиля. Внедорожник с жестким съемным верхом был представлен в двух модификациях - с двумя и четырьмя дверьми.

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Все по теме:

Merlin Automotive, Merlin Automotive Developments, Range Rover, SVC, Авто, Крышка, Транспорт.
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