Mercedes Sprinter превратился в шикарную виллу на колесах

Внешне это почти обычный Sprinter. Однако внутри он больше похож на частный самолет – здесь есть все необходимое для длительных путешествий с комфортом и в роскоши. Салон Presidential трансформируется из кабинета в гостиную или спальню.

В задней части микроавтобуса размещена мини-кухню. Кухонная зона оборудована раковиной, микроволновкой и холодильником, а также имееть много шкафчиков для хранения продуктов. Она, по совместительству, и гардеробная. Вот только душевой кабины здесь хватает.

Стоит все это удовольствие недешево. Точной стоимости фирма не называет, однако в видео упоминается о 135 тысячах долларов. Наверное в эту сумму не входит стоимость самого Mercedes-Benz Sprinter.