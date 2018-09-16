День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 16.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Меркель и Курц обсудили предстоящий саммит лидеров ЕС
Меркель и Курц обсудили предстоящий саммит лидеров ЕС
Новости: В Одесской области открыли военный мемориал армии УНР
В Одесской области открыли военный мемориал армии УНР
Новости: Ярмоленко в огне: дубль украинца в матче против Эвертона в АПЛ (Видео)
Ярмоленко в огне: дубль украинца в матче против Эвертона в АПЛ (Видео)
Новости: Netflix организовал вечеринку перед премией "Эмми 2018"
Netflix организовал вечеринку перед премией "Эмми 2018"
X

Mercedes Sprinter превратился в шикарную виллу на колесах

Mercedes Sprinter
21:49 Сегодня Телеграф
auto.24tv.ua

Если вам повезло иметь хорошие доходы и вы любите автомобильные путешествия – присмотритесь к Mercedes-Benz Sprinter Presidential от Ultimate Toys.

Внешне это почти обычный Sprinter. Однако внутри он больше похож на частный самолет – здесь есть все необходимое для длительных путешествий с комфортом и в роскоши. Салон Presidential трансформируется из кабинета в гостиную или спальню.

В задней части микроавтобуса размещена мини-кухню. Кухонная зона оборудована раковиной, микроволновкой и холодильником, а также имееть много шкафчиков для хранения продуктов. Она, по совместительству, и гардеробная. Вот только душевой кабины здесь хватает.

Стоит все это удовольствие недешево. Точной стоимости фирма не называет, однако в видео упоминается о 135 тысячах долларов. Наверное в эту сумму не входит стоимость самого Mercedes-Benz Sprinter.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Mercedes, Mercedes Sprinter, Автомобиль, Вилла, Машина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Автоновости

Илон Маск хочет прокладывать подземные тоннели к частным гаражам Неожиданные факты об авто в Японии: На чем ездят жители страны восходящего солнца Kia Motors представила новые Ceed GT и ProCeed

Последние новости

В Германии неизвестные напали на беженцев из Афганистана Украина завоевала бронзу на чемпионате мира по художественной гимнастике Компания Xiaomi показала тренежер со встроенным тренером
Сегодня читают
01 Головкин - Альварес 2: события боя
02 Головкин - Альварес 2: полное видео боя-реванша
03 Ураган "Флоренс": Трамп объявил чрезвычайное положение
04 Ломаченко и братья Кличко вошли в рейтинг лучших боксеров мира за последние 25 лет
Новости сегодня
22:22 Кейси Аффлек рассказал о проблемах звездного брата с алкоголем
22:12 Игрок Вест Хэма прокомментировал дубль Ярмоленко
21:51 Женская сборная Украины 3×3 - бронзовый призер чемпионата Европы
21:49 Серия детских книг "Маленьким о великих!"
21:37 Сборник рассказов "Страшные истории от украинских писателей"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Крыму временно отключат электроснабжение
В Крыму временно отключат электроснабжение
Новости: Омеляна вызвали на допрос
Омеляна вызвали на допрос
Новости: Украина увеличит ВМС в Азовском море
Украина увеличит ВМС в Азовском море
Новости: В Сети показали, какими были "Танцы со звездами" 10 лет назад
В Сети показали, какими были "Танцы со звездами" 10 лет назад
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь