В ходе эволюции руля были экземпляры, которые совсем не похожи на привычные рулевые колеса.

В ходе эволюции руля были экземпляры, которые совсем не похожи на привычные рулевые колеса. После дороги и панели приборов, руль — это та вещь, которую водитель чаще всего видит во время движения. Представляем вашему вниманию самые интересные рулевые колеса колеса серийных автомобилей и концепт-каров. И начать стоит с Mercedes-Benz 300 SL. Даже не спрашивайте «как этим рулить?». На самом деле руль в автомобиле, известном как «Крыло чайки», был самым обычным, зато прикольно откидывался внутрь, дабы помочь водителю разместиться на сиденьи. Теснота в салоне 300 SL была не страшной даже – чудовищной!