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Отвлекся на мгновение и разбил дорогой автомобиль на ровном месте (Видео)

Кроссовер Toyota RAV4
02:55 Сегодня Телеграф
autocentre.ua
Фото: Твиттер

Помните, что за рулем не существует более важной и ответственной задачи, чем управление автомобилем.

Странное ДТП произошло в конце августа в Торонто, Канада. Кроссовер Toyota RAV4 на прямой дороге угодил прямо в припаркованный BMW X3 и чуть не перевернулся от удара. Видео запечатлели из автомобиля, едущего позади.

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Ночная дорога в месте ДТП была освещена, к тому же фары Toyota RAV4 работали. По какой причине произошло столкновение – неизвестно, но возможно, что водитель просто отвлекся на что-то менее важное, чем вождение авто. Версия с потерей сознания из-за особенностей здоровья сработает только в том случае, если водитель очнулся перед самым столкновением – на видеозаписи хорошо видно, что у кроссовера Тойота загорелись стоп-сигналы. Но было поздно.

Возможно, водитель просто задремал или отвлекся на сообщение из соцсетей. Возможно, смотрел куда угодно, только не на дорогу. В любом случае, не хотелось бы пожелать кому-либо оказаться в подобной ситуации. На данный момент нет никакой информации о состоянии водителя из синей Toyota, но остается надеяться, что он ни на что не отвлекался, когда должен был пристегнуться.

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Все по теме:

Авария видео, Авто, ДТП, Кроссовер Toyota RAV4, Новости авто.
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