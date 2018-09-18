Отвлекся на мгновение и разбил дорогой автомобиль на ровном месте (Видео)

Странное ДТП произошло в конце августа в Торонто, Канада. Кроссовер Toyota RAV4 на прямой дороге угодил прямо в припаркованный BMW X3 и чуть не перевернулся от удара. Видео запечатлели из автомобиля, едущего позади.

Ночная дорога в месте ДТП была освещена, к тому же фары Toyota RAV4 работали. По какой причине произошло столкновение – неизвестно, но возможно, что водитель просто отвлекся на что-то менее важное, чем вождение авто. Версия с потерей сознания из-за особенностей здоровья сработает только в том случае, если водитель очнулся перед самым столкновением – на видеозаписи хорошо видно, что у кроссовера Тойота загорелись стоп-сигналы. Но было поздно.

Возможно, водитель просто задремал или отвлекся на сообщение из соцсетей. Возможно, смотрел куда угодно, только не на дорогу. В любом случае, не хотелось бы пожелать кому-либо оказаться в подобной ситуации. На данный момент нет никакой информации о состоянии водителя из синей Toyota, но остается надеяться, что он ни на что не отвлекался, когда должен был пристегнуться.