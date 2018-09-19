Renault рассказала о новинках на Парижском автосалоне-2018

В первую очередь будет представлен новый концепт премиального робомобиля. Один из трех робомобилей компании, которые были представлены в этом году и в которых компания исследует новые возможности сферы мобильности.

Помимо этого Renault привезет на выставку обновленный кроссовер Kadjar. Ранее компания опубликовала фотографии рестайлингового «паркетника». Экстерьер модели не сильно изменился, однако новые бамперы, другая решетка радиатора и антенна-плавник на крыше сделали внешность Kadjar более современной и стильной. Еще увеличилось количество цветов кузова.

В салоне изменений больше. Тут и новые кресла, и более дорогой дисплей мультимедиа-системы, а также множество других деталей, которые призваны сделать нахождение в автомобиле более комфортным и удобным.