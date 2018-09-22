Непонятно, что должен скрывать клочок камуфляжной пленки, зато совершенно ясно, как будет выглядеть кабрио восьмой серии.

Фотошпионы рассекретили кабриолет BMW 8 Series, премьера которого ожидается лишь в начале следующего года, а сама модель заявлена как 2020. Предполагается, что кабриолет получит те же двигатели, что и купе 8 Серии. Сейчас баварцы открыли только пару: 4,4-литровый битурбо агрегат с отдачей в 530 л.с. для версии M850i ​​xDrive и 3-литровый турбомотор мощностью 320 л.с. для 840d xDrive. Оба двигателя комплектуются восьмиступенчатым "автоматом".