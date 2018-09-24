Ford представил концептуальную модель е-грузовика

Ford использовал автосалон в Ганновере для представления обновления семейства Transit, однако компания имела и другой сюрприз - модель F-Vision Future Truck.

В компании много не рассказывали о самой модели, но на изображениях видно, что электрический автомобиль имеет аэродинамический дизайн и особенное лобовое стекло, которое сливается с цветом грузовика.

В модели F-Vision Future Truck большие колеса, особенная нижняя секция с воздухосборниками, которые окружены светодиодными LED фарами и боковыми зеркалами, оснащенными видеокамерами.

Автомобиль F-Vision получил электрическую трансмиссию и полуавтономную систему управления четвертого уровня. Последнее должно позволить грузовику двигаться с учетом разных ситуаций на дорогах.