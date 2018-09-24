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Ford представил концептуальную модель е-грузовика

F-Vision Future Truck
17:55 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: carscoops.com

Компания-автопроизводитель Ford представила на Ганноверском автосалоне концептуальную электрическую модель F-Vision Future Truck.

Ford использовал автосалон в Ганновере для представления обновления семейства Transit, однако компания имела и другой сюрприз - модель F-Vision Future Truck.

В компании много не рассказывали о самой модели, но на изображениях видно, что электрический автомобиль имеет аэродинамический дизайн и особенное лобовое стекло, которое сливается с цветом грузовика.

В модели F-Vision Future Truck большие колеса, особенная нижняя секция с воздухосборниками, которые окружены светодиодными LED фарами и боковыми зеркалами, оснащенными видеокамерами.

Автомобиль F-Vision получил электрическую трансмиссию и полуавтономную систему управления четвертого уровня. Последнее должно позволить грузовику двигаться с учетом разных ситуаций на дорогах.

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Все по теме:

F-Vision Future Truck, Ford, Transit, Авто, Ганноверский автосалон, Грузовик, е-грузовик, Прототип.
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