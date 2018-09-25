Как легендарный военный грузовик утопили на ровном месте (Видео)

ГАЗ-66 – знаменитый советский грузовик-вездеход, которому не страшны многие преграды. В умелых руках “шестьдесят шестой” ничего не боится: ни бродов, ни крутых подъемов/спусков, ни “покореженных” мостов. Однако, если за рулем находится, мягко говоря, недальновидный водитель, даже эта легендарная машина может опозориться.

Яркий тому пример – данное видео. Сначала переправа через повидавший виды путепровод вроде бы шла хорошо, хотя изначально было понятно, что мост очень хрупкий и проезда по нему следовало бы избежать: уже в начале пути было “первое китайское предупреждение”. Тем не менее, водитель решил продолжить путь и в конце концов свалил машину в реку.