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Компания ZF планирует производить электрокары

ZF Friedrichshafen AG
08:46 Сегодня Телеграф
auto.24tv.ua/
Фото: shaft-gear.ru

Один из крупнейших в мире производителей автокомпонентов компания ZF собирается создать собственный автомобильный бренд.

Один из крупнейших в мире производителей автомобильных деталей – компания ZF начала масштабные инвестиции в разработку новейших технологий для автомобилей.

Немецкая компания в течение следующих пяти лет инвестирует 14 миллиардов долларов в работу над автономными и электрическими технологиями, тратя примерно 2,8 миллиарда долларов в год. Это значительный рост инвестиций в эту сферу, по сравнению с объемом финансирования сектора в 2017 году, когда было потрачено 2,57 миллиарда долларов.

Такой резкий рост объема инвестиций в данный сектор показывает, насколько основательно компания готовится к будущему автомобильной промышленности.

В релизе ZF отмечается, что в настоящее время компания ведет разработку специального электрического автофургона, производство которого планирует начать в течение следующих двух лет. Компания считает, что сможет составить конкуренцию в этом секторе таким признанным игрокам как Volkswagen Crafter и Ford Transit.

По словам главного исполнительного директора ZF Вольфа-Хеннинга Шейдера, поставщик автомобильных деталей уже ведет переговоры с несколькими клиентами, потенциальными заказчиками парков електрогрузовиков ZF.

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Все по теме:

Ford Transit, Volkswagen Crafter, ZF, автомобильный бренд, Вольф-Хеннинг Шейдер, Электрогрузовик, Электрокары.
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