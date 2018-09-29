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SEAT представит новый Arona TGI на автошоу в Париже

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SEAT Arona TGI
13:27 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
auto.24tv.ua

На метане испанский кроссовер SEAT Arona TGI способен проехать 400 км.

Концерн Volkswagen продолжает расширять список моделей, которые могут работать на жидком нефтяном газе LPG. Кроссовер Arona оборудован тремя баллонами для метана, емкостью 14,3 килограмма, которые обеспечивают ему значительно лучшую топливную эффективность, чем у бензиновых, дизельных и даже пропан-бутановых машин.

Arona TGI оснащен трехцилиндровым литровым бензиновым двигателем мощностью 89 л. с. – мощность не изменилась после установки ГБО. Зато на чистом метане автомобиль способен преодолевать до 400 км, после чего автоматически переключается на бензин и может проехать еще 160 км.

В газовом режиме движения каждый пройденный километр стоит в среднем вполовину дешевле, чем для бензиновой версии, которая потребляет около 4,5 литров топлива на 100 км. И при этом выбросы CO2 уменьшены на 25%, а выбросы оксида азота снижены на 75%. SEAT представит новый Arona TGI на подиуме Парижского автошоу на следующей неделе.

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SEAT Arona TGI, Автомобиль, Автошоу, Дизайн, Париж, Характеристики.
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