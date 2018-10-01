1970е по праву считаются "Золотой эрой" неудачного автомобилестроения, и не спроста.

Автомобилестроение - одна из сложнейших сфер производства в мире. Производитель должен учитывать кучу различных факторов: безопасность пассажиров, конкурентные характеристики, современный дизайн и адекватную стоимость. Естественно, что далеко не у каждого из автомобильных заводов удавалось создать удачные модели - у некоторых из них были преимущественно негативные отзывы, и это подрывало репутацию производителя. Ну а 1970е по праву считаются "Золотой эрой" неудачного автомобилестроения, и не спроста. Так, например, AMC Gremlin (на фото) выпускавшийся 1970-78 годах, был без "дворников", с излишне мощным двигателем, был неудобен в управлении и с плохой подвеской.