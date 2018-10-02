На выставке AgroExpo 2018 презентовали уникальный украинский трактор (Видео)

На крупнейшей международной агропромышленной выставке AgroExpo 2018, которая проходит в Кропивницком с 26 по 29 сентября, представлен украинский трактор Vakula 300. Машина относится к тракторам тягового класса 6 – 8 тс.

Трактор Vakula 300 собран на харьковском ООО «Агро-Альянс», занимающимся капитальным ремонтом и восстановлением тракторов Т-150 и др. В основу Vakula 300 положен хорошо известный трактор К-701 «Кировец». От него перешла вся ходовая и шарнирно-сочлененнная рама.

На трактор предлагаются различные дизельные двигатели на выбор – мощностью от 300 до 430 л.с. На выставке демонстрируется образец с 6-цилиндровым турбодизелем MAN D2866LF мощностью 420 л.с. с максимальным крутящим моментом 1870 Нм при 1600 об/мин. Двигатель бывший в эксплуатации, хотя возможна установка и нового.

Трактор Vakula 300 получил еще ряд улучшений: воздушный фильтр Donaldson, новую выпускную систему отработавших газов, дополнительный топливный фильтр Separ. Появился 5-секционный гидрораспределитель с регулятором потока – от итальянского производителя Waivoil.

Применяется механическая КП с гидравлическим управлением: 4 диапазона, 16 передач вперед и 8 назад. Переключение происходит внутри диапазонов под нагрузкой без разрыва потока мощности.

На тракторе установлена комфортабельная кабина (аналогичная применяется на новый украинских тракторах «Слобожанець») с улучшенной шумо- и виброизоляцией, системой кондиционирования, современной приборной панелью.

В качестве опции на трактор Vakula можно установить комплект сдваивания колес, механизм отбора мощности, гидронавеску с крюковым захватом Евро. Предлагаются также система позиционного регулирования навесного устройства (EHR), балластные грузы для увеличения тяговых характеристик, видеокамера кругового обзора с LED-дисплеем, система контроля учета топлива др.