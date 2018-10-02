Представляем вашему вниманию удивительный Bentley 1960 года c кузовом Mercedes-Benz.

Первые полвека своей истории Rolls-Royce не имел собственного производства кузовов. Хлопоты по оснащению новенького шасси кузовом ложились на плечи владельцев, которые выбирали подрядчика среди многочисленных тогда специализированных мастерских. О том, чтобы выпускать уже готовые к употреблению автомобили со стандартными кузовами речи не шло до появления в 1946 году Bentley Mark VI и его брата-близнеца Rolls-Royce Silver Dawn. Правда кузова для них делали всё ещё на стороне, на металлообрабатывающем заводе Pressed Steel. В Крю же освоили кузовное производство только в связи с выпуском Rolls-Royce Silver Cloud / Bentley Type S, дебютировавших в пятьдесят пятом.