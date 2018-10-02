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Стартовал Парижский автосалон 2018

Смотрите фото (7)
Парижский автосалон 2018
11:09 Сегодня Телеграф
auto.24tv.ua
Фото: auto.24tv.ua

2 октября открылся Парижский автосалон 2018 (Paris Motor Show).

Автосалон в Париже проводится раз в два года, а потому это событие является долгожданным и действительно интересным для всех, кто интересуется автомобилями. Сегодня, 2 октября, начал работу Mondial De l'auto 2018 и мы будем держать вас в курсе последних событий на стендах автопроизводителей.

Первые премьеры нынешнего автосалона уже есть. На стенде Renault был презентован электрический кроссовер K-ZE, созданный совместно с Nissan и DongFeng. Компания Рено планирует выпускать электрические кроссоверы в Китае на совместном предприятии и надеется до 2022 года выпускать по 550 000 электрокаров. А к 2020 году мы увидим электрифицированные Megane, Captur и Clio.

Чуть позже на стенде Renault будет представлен концептуальный легкогрузовой робо-кар EZ-PRO, который присоединится к первому прототипу этой серии – EZ-GO.

Значительно более реалистична другая премьера французского производителя, новый Renault Kadjar. Сохранив традиционные для кроссоверов черты дизайна, новый Kadjar получил более динамичные и современные форм. Специалисты, работавшие над салоном паркетника, сделали ставку на комфорт, качество и эргономичность. Этот кроссовер покажут позже.

А на отдельной площадке, хоть и недалеко от главной сцены, разместилась экспозиция исторических моделей Renault, посвященная 120-летию марки.

Вторым утренним дебютантом стал Mercedes-Benz.

На стенде немецкого производителя можно увидеть Новый электрический кроссовер EQC и не электрический GLE 2019, но также новый.

Самый маленький из AMG-A35 4MATIC.

И самый маленький из Мерседесов – smart в виде открытого электрического концепта forease.

Стоит отметить, что несмотря на огромный авторитет и более чем вековую историю, от участия в парижском мотор-шоу отказались ряд автопроизводителей. Среди них – Alfa Romeo, Aston Martin, DS Automobiles, Fiat, Ford, Jeep, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Subaru и Rolls-Royce. Другие европейские производители и бренды примут участие в автошоу в Париже.

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Все по теме:

BMW, Kia, Mercedes-Benz, Renault, Seat, Skoda, Toyota, Volkswagen, Парижский автосалон 2018.
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