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Эксперты назвали самые популярные автомобили в Украине на сентябрь 2018 года

Toyota
19:47 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф
24tv.ua

С приходом осени украинский рынок новых легковых автомобилей немного остыл.

В сентябре автопарк Украины пополнился новыми легковыми автомобилями в количестве 6,8 тыс. шт. В результате, положительная динамика на рынке относительно показателей продаж прошлого года, сформировавшаяся летом, вновь изменилась на падение. Спрос на легковые авто в сравнении с сентябрем 2017 года уменьшился почти на 14%, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Также, относительно результата предыдущего месяца, регистрации новых машин отстали на 8 процентов. Наиболее популярным брендом сентября стала Toyota. Первую строчку рейтинга Тойота заняла с показателем 918 реализованных автомобилей. Таким образом, относительно прошлого года этот японский бренд ухудшил свой сентябрьский результат почти на 20 процентов.

На втором месте Renault с показателем 697 авто. Спрос на автомобили этой марки уменьшился на 2 процента.

Третье место украинцы отдали Volkswagen, приобретя 501 новую машину немецкой народной марки. При этом Volkswagen отстал от своего прошлогоднего результата более чем на треть (-34%). Четвертое место у KIA – 436 авто (-5% до сентября 2017).

Замыкает сентябрьскую пятерку лидеров еще один представитель корейского автопрома – Hyundai, в активе которого 407 регистраций новых легковых автомобилей, что на два процента больше чем годом ранее.

Также в ТОП-10 рынка сентября попали: Nissan – 402 шт. (-9%); Skoda – 373 шт. (-37%); Mazda – 326 шт. (+12%); Suzuki – 257 шт. (+13%); Mitsubishi – 234 шт. (+54%).

Бестселлером месяца стал автомобиль Renault Duster c показателем 307 регистраций. Всего за три квартала текущего года в Украине свои первые регистрационные номера получили 60,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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