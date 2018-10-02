В Chery обнаружился деффект: Производитель отзывает более 175 тыс автомобилей

Китайский автопроизводитель Chery отзовет свыше 175,8 тыс. машин из-за дефекта в бензонасосах, сообщило Государственное управление по регулированию рынка.

Кампания, которая начнется 1 ноября, затронет автомобили семи моделей, включая A5 и Cowin 3, выпущенные в период с 1 марта 2005 года по 24 июня 2016 года.

Дефекты в бензонасосе могут привести к тому, что машина на ходу заглохнет, что создает угрозу безопасности.

Автопроизводитель проведет замену дефектных деталей бесплатно, сообщает агентство "Синьхуа".

В 2017 году в Китае было отозвано рекордное количество автомобилей - 20,048 млн, что на 77% превышает показатель за предыдущий год.