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Компания Renault представила шикарный беспилотник EZ-Ultimo

EZ-Ultimo
13:00 Сегодня Телеграф
nv.ua

Салон пассажирского шаттла отделан натуральным деревом, кожей и мрамором.

На автосалоне в Париже компания Renault показала концепт-кар EZ-Ultimo - пассажирский беспилотник премиум-класса.

Новинка представляет собой полностью автономный электромобиль, который можно арендовать, чтобы самостоятельно или в компании добраться до нужного места или отправиться в путешествие.

"По мере изменения потребительских тенденций люди все больше проникаются идеей сервисов каршеринга и других служб, предоставляющих автомобили для общего пользования. EZ-ULTIMO является воплощением этой революции, предлагая уникальный и премиальный сервис на борту робомобиля, который поставщики услуг могут адаптировать под свои нужды", - сказал старший вице-президент Группы Renault по корпоративному дизайну Лоренс ван ден Акер.

Для обеспечения легкого доступа к кабине концепт получил широкие автоматические открывающиеся двери и вращающиеся сиденья. Интерьер, как пообещали в Renault, "выполнен из высококачественных материалов, таких как дерево, мрамор и кожа для расслабляющего и приятного движения".

Для того, чтобы в дороге можно было отдыхать или работать, в Renault создали новую мультимедийную систему Augmented Editorial Experience, которая предлагает персонализированный контент. Больше никаких деталей об EZ-Ultimo нет. Известно лишь, что технически концепт-кар унифицирован с другими прототипами EZ-Go и EZ-Pro, но и о них в Renault подробностей не раскрывают.

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EZ-Ultimo, Renault, Авто, Беспилотник, Беспилотник EZ-Ultimo, Видео.
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