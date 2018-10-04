Руперт Штадлер ушел с поста председателя Volkswagen Group

Наблюдательные советы компаний Volkswagen AG и Audi AG прекратили полномочия Руперта Штадлера в качестве члена и председателя правления, постановив, что бывший гендиректор "больше не будет работать в Volkswagen Group".

Освобождение Руперта Штадлера выглядит так, будто он сам попросил об отставке, поскольку "из-за длительного предварительного заключения не может выполнять обязанности" и хочет "сосредоточиться на своей защите". Однако раньше, когда Штадлеру только выдвинули обвинения в махинациях с показателями выбросов, компания обещала защищать топ-менеджера, пока суд не докажет его причастность к махинациям. Еще не высохли чернила на бумагах об увольнении, а немецкие СМИ уже называют имя преемника Штадлера в Audi – Маркус Дуйсманн, топ-менеджер BMW.