Трабант является одним из самых знаменитых автомобилей в истории мирового автомобилестроения.

Трабант является одним из самых знаменитых автомобилей в истории мирового автомобилестроения. Это единственный в мире автомобиль, ставший символом государства и целой эпохи в истории Германии. Изображения и модельки «трабби», как ласково окрестили машину немцы, сегодня составляют весомую долю продаж сувенирных лавок Берлина, Дрездена и других туристических городов восточной Германии. А на улицах немецких городов до сих пор бегают тысячи легендарных пластмассовых малолитражек в самом разном состоянии: от потрепанных годами рабочих лошадок, до тюнингованых и блестящих свежим лаком экземпляров, способных стать украшением любого автомобильного шоу. «Траби» любим восточными немцами, как никакой другой автомобиль.