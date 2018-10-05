Стало известно, когда покажут новый Volkswagen T-Cross

Премьера нового небольшого немецкого кроссовера Volkswagen T-Cross назначена на 25 октября текущего года. Публичная премьера новинки пройдет в начале ноября в Сан-Паулу, а на европейский авторынок машина выйдет в начале 2019 года.

В основу нового Volkswagen T-Cross ляжет архитектура MQB A0, на которой построили Volkswagen Polo шестой генерации. В модельном ряду новинка расположится ниже Volkswagen T-Roc. На рынке новинка потеснит японский Nissan Juke.

Подкапотное пространство нового Volkswagen T-Roc займут бензиновые двигатели объемами 1,0 и 1,5 литров с отдачей от 95 до 150 лошадиных сил. Кроме них предусматривается 1,6-литровый дизель. Они приводятся в действие 6-ступенчатой МКПП и роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением и системой переднего привода.

В салоне новинки стоит выделить полностью электронную панель управления мультимедийный центр с внушительным тачскрином. Среди опций стоит указать на беспроводное устройство для зарядки мобильных гаджетов, ассистент экстренного торможения и опция контроля за рядностью движения.