Китайский SUV получил голосового ассистента в виде японской школьницы

Bestunе T77 – новый флагманский кроссовер, который станет родоначальником целого бренда. Производитель "нашпиговал" автомобиль современной электроникой, в том числе голосовым ассистентом с визуальной проекцией. Не удивляйтесь, если раньше не слышали название бренда Вestunе – он новый даже для китайцев. Создан совсем недавно, на основе бренда Besturn, который принадлежит концерну FAW.

Bestunе T77 имеет цифровую панель приборов, сенсорный дисплей и информационно-развлекательный комплекс с функцией управления с помощью голосовых команд. А для персонализации виртуального ассистента, разработчики создали три визуальных образа, которые появляются в виде голограммы на панели автомобиля.

"Интеллектуальная голографическая система управления", или просто голограмма представлена тремя персонажами с пятью наборами "одежды" для каждого. Один из этих образов типичная аниме-школьница. Ассистент может выполнять 43 различные действия, такие как настройка радио, звонки друзьям или включение стеклоочистителей. Что же касается самого автомобиля – среднеразмерного кроссовера Bestunе T77, то он появился в продаже в Китае в ноябре этого года. Мощность поступает от бензинового 1.2 турбо и составляет 143 л.с.. Мотор работает в связке с 7-ступенчатой DCT или механикой на 5 передач.