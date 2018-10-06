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Китайский SUV получил голосового ассистента в виде японской школьницы

Автомобиль Bestunе T77
21:55 Сегодня Телеграф
auto.24tv.ua

В новом флагманском кроссовере Bestunе T77 роль голосового ассистента отведена гуманизированной визуальной проекции.

Bestunе T77 – новый флагманский кроссовер, который станет родоначальником целого бренда. Производитель "нашпиговал" автомобиль современной электроникой, в том числе голосовым ассистентом с визуальной проекцией. Не удивляйтесь, если раньше не слышали название бренда Вestunе – он новый даже для китайцев. Создан совсем недавно, на основе бренда Besturn, который принадлежит концерну FAW.

Bestunе T77 имеет цифровую панель приборов, сенсорный дисплей и информационно-развлекательный комплекс с функцией управления с помощью голосовых команд. А для персонализации виртуального ассистента, разработчики создали три визуальных образа, которые появляются в виде голограммы на панели автомобиля.

"Интеллектуальная голографическая система управления", или просто голограмма представлена тремя персонажами с пятью наборами "одежды" для каждого. Один из этих образов типичная аниме-школьница. Ассистент может выполнять 43 различные действия, такие как настройка радио, звонки друзьям или включение стеклоочистителей. Что же касается самого автомобиля – среднеразмерного кроссовера Bestunе T77, то он появился в продаже в Китае в ноябре этого года. Мощность поступает от бензинового 1.2 турбо и составляет 143 л.с.. Мотор работает в связке с 7-ступенчатой DCT или механикой на 5 передач.

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Bestunе T77, Автомобиль, Автомобиль Bestunе T77, Видео, Кроссовер, Модель.
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