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Полиция будет контролировать соблюдение скоростного режима на дорогах

Полиция
00:30 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

С 8 октября патрульная полиция начнет использовать устройства измерения скорости TruCam.

С понедельника, 8 октября, в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения патрульные полицейские начнут использовать средства для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов - устройства измерения скорости TruCam, сообщили в патрульной полиции.

На странице ведомства в Фейсбук в воскресенье вечером отмечается, что патрульная полиция будет использовать TruCam только с размещением дорожных знаков, которые сообщают о фото- видеофиксации нарушений на участках автодорог международного значения и в городах с повышенным уровнем аварийности вследствие превышения скорости.

"В местах фиксации нарушений скоростного режима будут находиться служебные транспортные средства с включенными маячками синего цвета", – сказано в сообщении.

В патрульной полиции подчеркнули, что в течение первой недели TruCam будут использовать в пилотном режиме для профилактики, чтобы участники дорожного движения привыкли к нововведению.

Для предотвращения злоупотреблений и коррупционных рисков устройство TruCam содержит алгоритм шифрования AES, что делает невозможным вмешательство в работу системы и любое корректировки данных.

Также служба мониторинга Департамента патрульной полиции будет контролировать количество составленных административных материалов и количество сохранившихся видео.

В Киеве фиксация скорости будет работать только на проспекте Бажана и проспекте Победы. Радары также будут находиться на следующих дорогах:

  • Волынская область: Н-22 Устилуг – Луцк – Ровно; М-07 Киев – Ковель – Ягодин.
  • Донецкая область: М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск.
  • Житомирская область: М-07 Киев – Ковель – Ягодин; М-06 Киев – Львов – Чоп.
  • Закарпатская область: М-06 Киев – Львов – Чоп.
  • Ивано-Франковская область: Н-10 Стрый – Ивано-Франковск – Черновцы – Новоселица.
  • Киевская область: М-03 Киев – Харьков – Должанское; М-05 Киев – Одесса; М-06 Киев – Львов – Чоп; М-07 Киев – Ковель – Ягодин.
  • Львовская область: М-06 Киев – Львов – Чоп.
  • Николаевская область: М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск.
  • Одесская область: М-05 Киев – Одесса; М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск; М-15 Одесса – Рени.
  • Полтавская область: М-04 Знаменка – Луганск – Изварино.
  • Ровенская область: Р-05 Городище – Сарны – Ровно – Староконстантинов; М-06 Киев – Львов – Чоп.
  • Черновицкая область: Н-10 Стрый – Ивано-Франковск – Черновцы – Новоселица.
  • Черниговская область: М-01 Киев – Чернигов – Новые Ярыловичи.
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TruCam, Полиция, Превышение скорости, Скоростной режим.
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