Полиция будет контролировать соблюдение скоростного режима на дорогах

С понедельника, 8 октября, в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения патрульные полицейские начнут использовать средства для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов - устройства измерения скорости TruCam, сообщили в патрульной полиции.

На странице ведомства в Фейсбук в воскресенье вечером отмечается, что патрульная полиция будет использовать TruCam только с размещением дорожных знаков, которые сообщают о фото- видеофиксации нарушений на участках автодорог международного значения и в городах с повышенным уровнем аварийности вследствие превышения скорости.

"В местах фиксации нарушений скоростного режима будут находиться служебные транспортные средства с включенными маячками синего цвета", – сказано в сообщении.

В патрульной полиции подчеркнули, что в течение первой недели TruCam будут использовать в пилотном режиме для профилактики, чтобы участники дорожного движения привыкли к нововведению.

Для предотвращения злоупотреблений и коррупционных рисков устройство TruCam содержит алгоритм шифрования AES, что делает невозможным вмешательство в работу системы и любое корректировки данных.

Также служба мониторинга Департамента патрульной полиции будет контролировать количество составленных административных материалов и количество сохранившихся видео.

В Киеве фиксация скорости будет работать только на проспекте Бажана и проспекте Победы. Радары также будут находиться на следующих дорогах: