Полиция будет контролировать соблюдение скоростного режима на дорогах
С 8 октября патрульная полиция начнет использовать устройства измерения скорости TruCam.
С понедельника, 8 октября, в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения патрульные полицейские начнут использовать средства для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов - устройства измерения скорости TruCam, сообщили в патрульной полиции.
На странице ведомства в Фейсбук в воскресенье вечером отмечается, что патрульная полиция будет использовать TruCam только с размещением дорожных знаков, которые сообщают о фото- видеофиксации нарушений на участках автодорог международного значения и в городах с повышенным уровнем аварийности вследствие превышения скорости.
"В местах фиксации нарушений скоростного режима будут находиться служебные транспортные средства с включенными маячками синего цвета", – сказано в сообщении.
В патрульной полиции подчеркнули, что в течение первой недели TruCam будут использовать в пилотном режиме для профилактики, чтобы участники дорожного движения привыкли к нововведению.
Для предотвращения злоупотреблений и коррупционных рисков устройство TruCam содержит алгоритм шифрования AES, что делает невозможным вмешательство в работу системы и любое корректировки данных.
Также служба мониторинга Департамента патрульной полиции будет контролировать количество составленных административных материалов и количество сохранившихся видео.
В Киеве фиксация скорости будет работать только на проспекте Бажана и проспекте Победы. Радары также будут находиться на следующих дорогах:
- Волынская область: Н-22 Устилуг – Луцк – Ровно; М-07 Киев – Ковель – Ягодин.
- Донецкая область: М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск.
- Житомирская область: М-07 Киев – Ковель – Ягодин; М-06 Киев – Львов – Чоп.
- Закарпатская область: М-06 Киев – Львов – Чоп.
- Ивано-Франковская область: Н-10 Стрый – Ивано-Франковск – Черновцы – Новоселица.
- Киевская область: М-03 Киев – Харьков – Должанское; М-05 Киев – Одесса; М-06 Киев – Львов – Чоп; М-07 Киев – Ковель – Ягодин.
- Львовская область: М-06 Киев – Львов – Чоп.
- Николаевская область: М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск.
- Одесская область: М-05 Киев – Одесса; М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск; М-15 Одесса – Рени.
- Полтавская область: М-04 Знаменка – Луганск – Изварино.
- Ровенская область: Р-05 Городище – Сарны – Ровно – Староконстантинов; М-06 Киев – Львов – Чоп.
- Черновицкая область: Н-10 Стрый – Ивано-Франковск – Черновцы – Новоселица.
- Черниговская область: М-01 Киев – Чернигов – Новые Ярыловичи.