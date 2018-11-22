Копию Ford GT из золота выставят на онлайн-торги

Один из старейших в мире аукционных домов Sotheby’s собирается найти владельца для миниатюрной реплики спорткара Ford GT 2006 модельного года.

Уникальность этого лота заключается в том, что при его создании использовали 18-каратное золото двух оттенков. Копия Ford GT попадет на онлайн-торги. Известно, что в свое время "драгоценная" реплика легендарного спортивного авто была сделана по просьбе одного из потомков Генри Форда.

Мастерство, с которым был выполнен коллекционный автомобиль, заслуживает уважения. Мастер с завидной скрупулезностью прорабатывал все детали миниатюры, вплоть до колесных дисков и номерного знака, придавая ей поразительное сходство с полноразмерным оригиналом. Так, у золотого Ford можно открыть все двери, внимательно рассмотреть мотор или проверить "запаску".

Напомним, первое поколение Ford GT вышло в свет в связи с "исторической" для американского автопроизводителя датой – столетия компании. Внешность «юбилейной» новинки во многом повторяла легендарный GT40. Эта модель носит гордое звание четырехкратного победителя знаменитой суточной гонки на выносливость "24 часа Ле-Мана".