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Копию Ford GT из золота выставят на онлайн-торги

Копию Ford GT из золота выставят на онлайн-торги
21:29 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф avtodream.org Фото: из открытых источников

Один из старейших в мире аукционных домов Sotheby’s собирается найти владельца для миниатюрной реплики спорткара Ford GT 2006 модельного года.

Уникальность этого лота заключается в том, что при его создании использовали 18-каратное золото двух оттенков. Копия Ford GT попадет на онлайн-торги. Известно, что в свое время "драгоценная" реплика легендарного спортивного авто была сделана по просьбе одного из потомков Генри Форда.

Мастерство, с которым был выполнен коллекционный автомобиль, заслуживает уважения. Мастер с завидной скрупулезностью прорабатывал все детали миниатюры, вплоть до колесных дисков и номерного знака, придавая ей поразительное сходство с полноразмерным оригиналом. Так, у золотого Ford можно открыть все двери, внимательно рассмотреть мотор или проверить "запаску".

Напомним, первое поколение Ford GT вышло в свет в связи с "исторической" для американского автопроизводителя датой – столетия компании. Внешность «юбилейной» новинки во многом повторяла легендарный GT40. Эта модель носит гордое звание четырехкратного победителя знаменитой суточной гонки на выносливость "24 часа Ле-Мана".

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Автомобиль, Транспорт, Авто, Копия, Ford GT, Онлайн-торги.
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