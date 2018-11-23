В сети появились снимки хэтчбека Honda Urban EV

Возможно новый электрический хэтч Honda Urban EV будет иметь диапазон в 250 километров, но более подробная информация поступит ближе к европейскому дебюту в конце 2019 года.

Фотошпионам удалось поймать в объектив прототип праворульного хэтчбека Honda Urban 2020 во время тестов. Этот восхитительный автомобиль с нулевым выбросом вскоре встанет в серийное производство и появится в продаже в начале следующего года в некоторых частях мира.

Несмотря на внешний камуфляж, экспертам удалось рассмотреть пару задних дверей на электрокаре и предположить, что у них есть так называемые скрытые ручки, установленные рядом с С-стойкой.

Чтобы освободить место для задних дверей, передние пришлось сделать более узкими и открывающиеся обычным способом, в отличие от дверей концепта. Похоже, что ручки дверцы руля скрываются, но, очевидно, перемещены туда, где они обычно находятся на серийной модели со стандартными дверями.

Интересно, что у прототипа есть крошечные боковые камеры вместо обычных зеркал - особенность, которую мы увидим в ближайшие годы после запуска беззеркального Lexus ES в Японии. Само собой разумеется, потребуется некоторое время, прежде чем камеры будут легальны во всем мире, поэтому есть шансы, что Urban EV вначале будет поставляться с традиционными зеркалами в большинство стран.

В то время как круглые фары с концепции перекочуют на серийную модель, квадратные задние фонари шоу-кара будут заменены круглым набором, имитирующим передние кластеры.