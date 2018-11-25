Volkswagen выпустил новую версию Tiguan

Новый автомобиль получил черную отделку некоторых элементов.

Компания Volkswagen выводит на рынок новую модификацию кроссовера Tiguan в исполнении Black R-Line. Новинка отличается от стандартного Tiguan R-Line набором декоративных элементов отделки экстерьера черного цвета, включая: боковые зеркала, молдинги, массивные воздухозаборники в переднем бампере, увеличенный сойлер на пятой двери, рейлинги, а также пластиковую защиту колёсных арок. Кроме того, автомобиль получил тонированные легкосплавные колесные диски Sebring на 19 дюймов.

Пакет "Black Style" предлагается для паркетников в комплектациях Comfort и Highline, кузов которых окрашен в белый, серый и черный цвета. В салоне особого Tiguan установлена виртуальная приборная панель, иное рулевое колесо, кожаные сидения с логотипом серии и металлические накладки на педалях.

Под капотом новинки находится 2,0-литровый 150-сильный турбодизель, работающий в сочетании с DSG7 и фирменной системой полного привода 4MOTION. Заявки на Tiguan Black R-Line уже принимают в Европе. За пакет "Black Style" придется доплатить не менее 3 365 евро.