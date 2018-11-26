Позабытые, но не устаревшие: Спорткары родом из 90-х

В последнее время все любят вспоминать 90-е годы: какие тогда были развлечения, одежда, автомобили и так далее. Однако не все помнят, что именно в эти годы получили самое большое распространение суперкары. Тогда как ранее подобные авто выпускала в основном компания McLaren, в 1990-е суперкарами стали заниматься сразу десятки автомобильных производителей. Сегодня мы предлагаем вам вспомнить наиболее интересные модели суперкаров родом из конца XX века.