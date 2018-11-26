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Mitsubishi планирует выпустить новую версию пикап L200

Mitsubishi планирует выпустить новую версию пикап L200
18:36 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Компании Mitsubishi готовит к выпуску новую версию внедорожного пикапа Mitsubishi L200.

Разработчики компании Mitsubishi намерены выпустить обновленный пикап L200. По словам представителей автоконцерна, автомобиль выйдет на рынки 150 стран.

Рестайлинговая версия внедорожного пикапа Mitsubishi L200, помимо привычной надежности и мощности, получит более функциональное оснащение.

У обновленного автомобиля светодиодная оптика будет располагаться немного выше, чем раньше, а также машина получит крупную решетку радиатора и большие колесные диски, что сделает экстерьер более агрессивным.

За счет "умной" современной электроники поездка на пикапе Mitsubishi L200 станет более безопасной и комфортной. В моторную гамму автомобиля войдет дизельный турбомотор L200 и бензиновый силовой агрегат 4G64, в паре с ними будет функционировать 6-скоростная автоматическая трансмиссия.

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Все по теме:

Внедорожник, Mitsubishi, Авто, Пикап, Mitsubishi L200, Рестайлинговая версия.
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