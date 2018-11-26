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Названы финалисты конкурса "Автомобиль года"

Названы финалисты конкурса &quot;Автомобиль года&quot;
21:33 Сегодня Телеграф auto.24tv.ua Фото: carmagazine.co.uk

Объявлены финалисты конкурса на звание лучшей машины Европы. В шорт-лист из семи номинантов на премию попал только один электромобиль.

Организаторы европейского конкурса "Автомобиль года" опубликовали список номинантов на премию в 2019 году. В него вошли семь моделей, которые 60 членов жюри выбрали из 38 претендентов. Победитель конкурса будет объявлен 4 марта 2019 года на автосалоне в Женеве.

К номинирующимся на премию автомобилям организаторы конкурса предъявляют следующие требования: это должна быть новая модель, на момент голосования доступная на рынках минимум пяти европейских стран. Жюри выбирает финалистов простым голосованием. В 2019 году на звание лучшей машины Европы претендуют Alpine A110, Citroen C5 Aircross, Ford Focus, Jaguar I-Pace, Kia Ceed, Mercedes-Benz A-class и Peugeot 508.

Среди кандидатов на попадание в список финалистов и получение премии были Aston Martin Vantage, Audi Q8, BMW 3-series, BMW X5, Honda CR-V, Lamborghini Urus, Mercedes-Benz G-class, Mercedes-Benz GLE, Seat Tarraco, Volkswagen Touareg и Volvo V60.

В нынешнем году лучшим автомобилем Европы признали Volvo XC40. Причем шведская марка получила эту премию впервые. В 2017 году им стал Peugeot 3008. В 2016 и 2015 - Opel Astra и Volkswagen Passat соответственно.

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Электромобиль, Премия, Конкурс, Авто, Финалисты, Ford Focus, Автомобиль года, Mercedes-Benz A-Class, Peugeot 508, Kia Ceed, Alpine A110, Jaguar I-Pace, Citroen C5 Aircross, лучшие автомобилы Европы.
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