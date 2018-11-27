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Jaguar готовит к выпуску второй электромобиль

Jaguar готовит к выпуску второй электромобиль
09:54 Сегодня Телеграф auto-fan.com.ua

Jaguar Land Rover выпустить электрическую версию спорткара Jaguar F-Type.

Компания Jaguar Land Rover (JLR) объявила о том, что в 2021 году в продаже появится полностью электрическая версия спорткара Jaguar F-Type нового поколения.

Теперь в линейке Jaguar уже есть один электромобиль - I-Pace. Он оснащается двумя электромоторами общей мощностью 197 лошадиных сил, и батареи емкостью 90 киловатт. Конечно, для спорткара это не очень впечатляющие результаты, но мы уверены, что в момент появления его на рынке, получает более мощные электромоторы и более емкую батарею. В противном случае, не будет в состоянии составить конкуренцию другим электрическим спорткарам.

К сожалению, JLR, пока не уточнил, будет ли новый Jaguar F-Type только с электрической силовой установкой, или покупатели по-прежнему предлагает версии с бензиновыми двигателями. Кажется, что боссы этой компании, пока еще в этом вопросе не приняла окончательного решения.

Jaguar Land Rover сейчас, кстати, вместе с BMW, разрабатывает новое поколение бензинового двигателя V8. Этот проект под названием Project Дженнифер. В верхней новой версией 4,4 л твин-турбо двигатель будет иметь мощность в 640 л. с. С таким двигателем F-Type стал бы более сильным, чем даже Porsche 911. Спорткар Jaguar F-Type станет электромобилем

В любом случае, независимо от типа силовой установки F-Type нового поколения, построить на новой алюминиевой платформе. Благодаря этому автомобиль будет проще, чем сейчас.

Индийский концерн Tata, которому принадлежит Jaguar Land Rover, несогласных с его продаж дизельных и бензиновых моделей. Так что постепенно британцы будут переходить на автомобили с электрической силовой установкой.

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Электромобиль, Спорткар, Jaguar F-Type, Jaguar-Land Rover, JLR.
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