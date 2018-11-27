Илон Маск рассказал о банкротстве Tesla

Глава компании Tesla Илон Маск прогнозирует банктротство концерна в ближайшем будущем.

Об этом он заявил в программе Axios на канале HBO. Как рассказал Маск, у автопроизводителя серьезные финансовые проблемы и Tesla несет огромные потери.

Бизнесмен отметил, что если эти проблемы не решить, то компания обанкротится уже через несколько недель.

Напомним, финансовые показатели Tesla июль-сентябрь не давали поводов для беспокойства. Чистая прибыль компании Tesla составила $311,5 млн или $1,75 на акцию. Выручка в третьем квартале составила $6,8 млрд. При этом аналитики прогнозировали выручку в размере $6,33 млрд и убыток $0,19 на акцию.

Американская Tesla Inc. в третьем квартале 2018 года увеличила производство электромобилей на 50% относительно предыдущих трех месяцев - до 80,1 тыс. Это самый высокий квартальный показатель в истории компании. В том числе было выпущено 26,9 тыс. машин Model S и Model X, а также 53,2 тыс. Model 3. Поставки в июле-сентябре составили 83,5 тыс. электромобилей: 14,47 тыс. Model S, 13,19 тыс. Model X и 55,84 тыс. Model 3.

Только за третий квартал, компания поставила более 80% от количества машин, проданных за весь 2017 год, и отгрузила примерно вдвое больше Model 3 по сравнению со всеми предыдущими кварталами вместе.

Ранее Илон Маск рассказал, почему 2018 год стал худшим в его жизни. Как сообщалось ранее, совет директоров Tesla вместо Илона Маска может возглавить Джеймс Мердок.