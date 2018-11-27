Lexus хочет конкурировать с Lamborghini

Японцы заявляют об этом прямо.

Уже в 2020 году на рынок может выйти новый кроссовер Lexus, который станет самым мощным в линейке марки и составит конкуренцию Lamborghini Urus.

По данным японского издания Spyder7, Lexus намерена вывести на рынок новую модель люксового кроссовера, топовая версия которого будет конкурировать с Urus. Ожидается, что новый Lexus получит 3,5-литровый бензиновый V6 и два электромотора, а общая отдача установки составит более 420 л.с.

Такую мощность будут иметь обычные версии новой модели, тогда как модификации F пророчат 4-литровый V8 турбо от купе LC F с отдачей более 660 л.с. Напомним, спортивный кроссовер Lamborghini имеет мощность в 640 л.с/

СМИ сообщают, что новинка будет выполнена в стилистике концепта Lexus LF-1 Limitless, показанного в январе 2018 года. Вероятно, серийный кроссовер получит название Lexus LQ. Премьера новинки ожидается в 2020 году, а старт продаж – в 2021 году. Ценник ожидается ниже, чем у итальянского суперкроссе – около 150 тысяч долларов против 200 за "Урус".