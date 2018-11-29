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Четверг, 29.11.2018

Эксперты показали обновленную версию Mazda 3 (Видео)

В американском Лос-Анджелесе показали новые Mazda3. Сразу заметна разница между кузовами хэтчбек и седан. Оба варианта имеют сторонников в Украине. Японский автопроизводитель решил сделать версии еще более несхожими, в рамках корпоративной стилистике Kodo. Хэтчбек сделали более эмоциональным, оставив практически неизменными памятные черты концепта Kai. Седан получил дизайн концептуального Vision Coupe. Новые Mazda3 пошли в разных направлениях и по габаритам. Седан вырос в длину до 4662 мм, а его высота уменьшилась на 5 мм. Хэтчбек стал компактнее: его длина – 4459 мм, а высота – 1440 мм. Длину колесной базы пока не сообщили. Салон автомобилей нарисован несколькими прямыми линиями, лишен излишней вычурности, а кокпит разделен высокой массивной консолью между сиденьями. Из-за такой конструкции у переднеприводного автомобиля нет необходимости в столь высоком тоннеле. В линейке силовых агрегатов, доступных для новой Mazda3, пять моторов: три бензиновых Skyactiv-G объемом 1,5/2/2,5 л, 1,8-литровый дизель Skyactiv-D и “микрогибридная” установка на базе нового бензинового двигателя с воспламенением от сжатия Scyactive X.
hronika.info
Фото: pixabay
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Автомобиль, Лос-Анджелес, Mazda, Машины, Mazda 3.
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