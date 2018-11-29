KIA презентовали в Лос-Анджелесе новый компактный кроссовер

На выставке в Лос-Анджелесе состоялась долгожданная премьера новой генерации компактного кроссовера KIA.

Для знакомства публики с третьим по счету поколением популярного SUV корейский автопроизводитель привез в Америку одну из модификаций обновленного кросса - GT-Line.

Несмотря на смену поколений, Soul сохранил фирменный "угловатый дизайн. А вот переднюю часть кузова компакт-кросса корейцы основательно перекроили: новая головная оптика модной сегодня зауженной формы, сложносоставные "противотуманки", почти плоский капот без атлетичных выштамповок и массивный воздухозаборник в переднем бампере.

Задние фары приобрели форму бумеранга, а по центру теперь располагаются сдвоенные выхлопные трубы. За счет подросших габаритов салон нового KIA Soul стал просторнее. За комфорт водителя и его пассажиров теперь отвечают улучшенная шумоизоляция и новые материалы отделки.