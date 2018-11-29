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Audi презентовала свой второй электрокар

Audi презентовала свой второй электрокар
22:02 Сегодня Телеграф economics.unian.net

Серийная версия электрического седана поступит в продажу в ближайшие два года.

Вчера поздно вечером в рамках автосалона в Лос-Анджелесе был представлен концепт электромобиля Audi e-tron GT, который стал вторым представителем электрического семейства Audi после электрокроссовера Audi e-tron.

Серийная версия электрического седана, который нацелился на конкуренцию с Tesla Model S, поступит в продажу в ближайшие два года.

Производитель называет Audi e-tron GT «четырехдверным купе с пропорциями классического Gran Turismo», но это определение не должно вводить в заблуждение — по габаритам и размерам салона это скорее полноценный седан/лифтбек cо скругленной к задней части крышей для получения более спортивного силуэта. Длина автомобиля составляет 4,96 метра, колесная база — 2,90 метра, ширина — 1,96 метра, высота — 1,38 метра.

Корпус выполнен с использованием различных легких материалов, включая алюминий и углеволокно, усиленных сверхпрочной сталью. Над его разработкой специалисты Audi трудились в тесном сотрудничестве с инженерами Porsche, разработав совместный проект Premium Platform Electric (PPE).

Электромобиль Audi e-tron GT оснащается двумя электродвигателями, размещенными на передней и задней оси, которые обеспечивают полный привод. Электронная система управления обеспечивает раздельное управление тягой для каждого из четырех колес для лучшей управляемости. Суммарная мощность пары электродвигателей составляет 590 л.с. (434 кВт), что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды и набирать 200 км/ч за 12 секунд. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 240 км/ч.

Батарея емкостью 90 кВтч установлена в полу между передней и задней осью, что обеспечивает максимально низкий центр тяжести. Запас хода Audi e-tron GT от полного заряда составляет 400 км (248,5 миль) по измерительному циклу WLTP.

При этом фирменная система рекуперации способна увеличить этот показатель еще на 30%, если водитель будет придерживаться экономичного стиля вождения. За рекуперацию отвечают и электродвигатели и электрогидравлические тормоза, что позволяет «возвращать» часть энергии в батарею при любом торможении, сбрасывании скорости, движению вниз по склону и т.д.

Аккумуляторная батарея способна работать со скоростной зарядкой с напряжением 800 В, набирая 80% заряда за 20 минут зарядки — этого хватит для того, чтобы проехать еще 320 км (200 миль). Электромобиль также поддерживает беспроводную индукционную систему Audi Wireless Charging, а также обычную бытовую зарядку от розеток электропитания мощностью 11 кВт.

Центральная панель выполнена в стиле, типичном для спортивных автомобилей Audi — кокпит сосредоточен на водителе, управление осуществляется с помощью сенсорных экранов с тактильной отдачей и физических переключателей. Весь салон отделан «веганскими» материалами, то есть используются исключительно синтетические и переработанные виды, включая ткани, кожзаменитель и т.д. Объем заднего багажника составляет 450 литров, переднего — еще 100 литров.

Производство серийной версии электромобиля Audi e-tron GT начнется в конце 2020 года, продажи стартуют в начале 2021 года, цены пока не объявляются, но практически наверняка они будут выше, чем у первой модели линейки Audi e-tron с ценником от $75 тыс. и выше.

Всего же к 2025 году Audi собирается представить 12 полностью электрических моделей во всех сегментах, начиная с компактного и заканчивая полноразмерным, а также довести их долю в своих продажах до одной трети. Помимо седана и кроссовера ожидаются привычные для фанатов бренда версии кузовов Avant и Sportback.

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Транспорт, Видео, Авто, Движение, Фото, Электрокар, Audi e-tron GT, єлектрокар.
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