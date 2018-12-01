Самые необычные автомобили известных марок

В этой подборке вы найдете Газель-кабриолет, семейный универсал Ford Mustang и еще 8 очень необычных автомобилей.

Все мы привыкли к тому, что есть такие автомобильные компании, которые специализируются на выпуске каких-то определенных типов автомобилей: Ferrari и Lamborghini делают спорткары, Bentley роскошные седаны и лимузины, а Land Rover преимущественно внедорожники. Но иногда и большие компании шутят.

1. Ferrari 456 GT Venice

Этот странный автомобиль изготовило итальянское кузовное ателье Pininfarina по заказу принца брунейского Джеффри. его величество был известен как очень большой любитель автомобилей и его личная коллекция уже тогда насчитывала около 5 тысяч экземпляров. Именно поэтому ему захотелось чего-то такого, чего не будет больше ни у кого в мире.

Спецы из Pininfarina взяли за основу только вышедшую тогда модель Ferrari 456 GT и полностью переработали ее в универсал, увеличив колесную базу на 200 мм и оснастив полноценным багажником на 400 литров. На динамических характеристиках переработки никак не сказались. 442-сильный мотор, объемом 5,5 литров разгонял этот автомобиль до сотни менее чем за 5 секунд, а максимальная скорость составляла 299,3 км/ч. Всего было выпущено 7 экземпляров, 6 из которых купил принц.

2. Range Rover Evoque Convertible

Буквально недавно, в Лондоне на фоне колледжа искусств Central Saint Martins прошла презентация кабриолета марки Range Rover, которая всегда ассоциировалось исключительно с внедорожниками. Производитель называет свое детище кабриолетом-кроссовером да еще и класса люкс. В продажу четырехместный кабриолет Evoque поступит весной 2016 года.

3. Lamborghini Espada Faena

Этот универсал сделан на удлиненном шасси обычной Espada 1970-х годов. Разрабатывали автомобиль в ателье Petro Frua, на его создание ушло почти 8 месяцев. Конечный результат имел длину 4,58 метра и весил на 200 кг больше стандартной Espada. ее 3,9-литровый V12 мощностью 350 л. с. нормально справлялся с лишним весом, хотя он, безусловно, негативно сказывался на управляемости и прочих технических характеристиках.

4. ВАЗ 21109 "Консул"

Этот автомобиль у нас уже был в подборке "10 отечественных автомобилей, о которых вы не знали". Это настоящий лимузин на базе ВАЗ 2110. Он выпускался штучно, ограниченными партиями. Но автомобилю так и не удалось найти своего клиента. Существенное ограничение на сферы применения накладывал тот факт, что сзади, в отличие от других лимузинов, у "Консула" только два места.

5. Тарзан

Эдакие Жигули на стероидах. Выпускали их сериями, первая модель "Тарзан" создавалась на базе ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109. Вторая - "Тарзан 2" - на базе ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112. Выглядят эти Тарзаны, конечно, очень специфично. Найти их сейчас достаточно проблематично так как собирались они на заказ и всего их было выпущено лишь несколько сотен.

6. Ferrari Jerrari

единственный в своем роде гибрид Ferrari 365 GT и Jeep Wagoneer 1970. Владельцем этого уникального автомобиля был основатель огромной игорной империи в США - Билл Харра. Тогда Харра владел диллерским центром Ferrari в Неваде и очень хотел ездить на полноприводном Ferrari. С просьбой изготовить для него такой автомобиль он обратился к основателю марки Энцо Феррари, но получил отказ. Тогда-то в его голову и пришла идея скрестить спортивный автомобиль с внедорожником.

Изготовлением машины занялись механики из его личного гаража. После долгой и кропотливой работы на свет появился автомобиль, который Харра и окрестил Джеррари. Более подробно об этой истории вы можете прочитать в отдельном посте на Фишках.

7. Lamborghini LM002

Lamborghini LM002 - единственный серийный внедорожник компании Ламборгини. Впервые был представлен публике на автосалоне в Брюсселе в 1986 году. За годы производства (c 1986 по 1993) был выпущен 301 автомобиль.

8. Bentley Bentayga

Поистине самый крутой внедорожник в мире. Начать хотя бы с размера: длина модели - 5141 мм, это больше, чем в Q7 или Mercedes-Benz GL. Ну и, естественно, раз уж это Bentley, то об уровне комфорта вы можете догадаться сами. 4-зонный климат-контроль, 8 дюймовый сенсорный экран, панорамная крыша, система кругового обзора и ночного виденья, 10,2-дюймовые планшеты для задних пассажиров.

При этом в Bentley подчеркивают, что двух одинаковых внедорожников быть практически не может. Все машины, как и в случае других Bentley, будут выпускаться по индивидуальным заказам. И, следовательно, покупатель сможет ставить в машину все, что душе угодно.

9. ГАЗ 2705 "ГАЗель Кабриолет"

Это не какой-то там "самопал", а вполне себе официальная модель Горьковского Автомобильного. 9-местный экскурсионно-церемониальный микроавтобус, который предназначен для обслуживания делегаций в больших помещениях или на открытом воздухе. Представлена модель была еще в 2005 году на автомобильной выставке "Мотор Шоу".

Ford Mustang Sport-Wagon

Для тех, в ком еще силен бунтарский дух молодости, но на доставке из ИКеИ уже хочется сэкономить. На самом деле, конечно же, его строили не фордовские дизайнеры, у них бы рука не поднялась, а парни из компании Intermeccanica. Вообще, автомобиль получился достаточно интересный, для коллекционеров в самый раз.