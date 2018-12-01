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Aston Martin не будет производить моторы для Ф-1

Aston Martin не будет производить моторы для Ф-1
16:13 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Некоторое время назад Liberty Media (владелец Формулы-1) сообщил о грядущих изменениях двигателей, и тогда в Aston Martin, что было бы неплохо производить силовые установки для серии королевских гонок.

С 2021 года компания планировала разработать более шумные и с тем же упрощенные моторы. Вот только планы в итоге пришлось сменить.

Энди Палмер в интервью изданию Reuters рассказал, что у них были мысли по поводу двигателя, как только Ф-1 объявила о новом регламенте.

"Но затем Liberty Media кардинально поменяли мнение, и нам пришлось отказать от собственных планов".

Исполнительный директор также отметил, что команда Red Bull (являются их спонсором) сменит движки Renault на Honda. "Команда Red Bull сама принимает решения, и я, разумеется, поддерживаю такую позицию", - говорит Палмер.

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Авто, Aston Martin, Производитель, Мотор, транспорт Ф-1.
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