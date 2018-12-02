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Эксперты назвали дату выпуска нового флагманского кроссовера Lexus

Эксперты назвали дату выпуска нового флагманского кроссовера Lexus
06:11 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Twitter

Японские журналисты узнали, когда выйдет модель LF-1.

Lexus собирается запустить в производство кроссовер LF-1 Limitless уже в 2020 году, всего три года после дебюта концепта на автосалоне в Детройте в 2018 году.

Двигатель для кроссовера, который является флагманом, может служить V6, который ставится на LS 500, хотя эксперты предположили, что производительность может быть увеличена до 424 лошадиных сил. Также возможно появление гибридной версии с силовой установкой на основе одного и того же двигателя V6, повторяющей свойства гибрид LS/LC 500h.

В том же материале на предположении о выпуске F-версии кроссовера LF-1, на основе V8 битурбо, часть оборудования купе LC. В такой версии, по словам авторов, мощности LF-1 F будет 661 лошадиную силу при предположительном цене 150 000 долларов.

Это много, но гораздо меньше, чем цена существующих Lamborghini Urus мощностью 641 л. с., составляющая 200 000 долларов США.

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Автомобили, Lexus, Машины, LF-1, Флагманский кроссовер.
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