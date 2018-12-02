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Названы три бюджетных автомобиля с надежными моторами

Названы три бюджетных автомобиля с надежными моторами
15:15 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Часто от работы моторы зависит надежность приобретаемого автомобиля.

Эксперты назвали три бюджетных машины, обладающих самыми надежными двигателями.

Прежде всего специалисты обратили внимание на Renault Logan, Renault Sandero и Renault Dokker, подкапотное пространство которых занимает 4-цилиндровый рядный двигатель семейства K7M объемом 1,6 литра с производительностью от 82 до 90 "лошадок". Данный агрегат имеет 4 клапана, многоточечный впрыск и соответствует европейским стандартам.

Второе место досталось Renault Megane, Renault Duster и Renault Fluence, под капотом которых разместился мотор семейства K4M с отдачей 80-115 лошадиных сил. Агрегат сможет работать до пробега в 400 000 км, но эксперты полагают, что при правильном уходе и обслуживании им можно будет пользоваться дольше.

ТОП-3 закрывают Opel Astra, Opel Zafira и Opel Cruze, обустроенные рядным 4-цилиндровым агрегатом Z18XER объемом 1,8 литра с мощностью 140 л.с.

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Все по теме:

Транспорт, Опель Астра, Авто, Двигатели, Renault Logan, Renault Duster, Opel Zafira, Renault Dokker, Renault Fluence, Renault Megane, Renault Sandero, Opel Cruze.
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