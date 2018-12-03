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Автомобильные моторы, которые были лучшими в свое время

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Автомобильные моторы, которые были лучшими в свое время
10:15 Сегодня Телеграф novate.ru

"Золотым веком" для двигателестроения автомобилей считается конец XX - начало XXI столетия.

В те годы экологи еще не наседали на производителей по поводу вредных выбросов, а потому промышленники были полностью предоставлены себе в своем пагубном для окружающей среды творчестве. Из-за дешевого топлива в те годы в ходу были одновременно простые и надежные "атмосферники" разной степени "свирепости" от V6 до V12. Некоторые из них ушли с рынка навсегда.

1. Jeep 4.0L R6

Первую рядную "шестерку" компания сделала еще в 1964 году. Мотор давал 190 лошадиных сил на выходе на протяжении сотен миль мог работать в таких условиях, которые бы очень быстро похоронили любой другой двигатель. Появлялся мотор на таких моделях, как XJ Cherokee, MJ Comanche, YJ Wrangler и ZJ Grand Cherokee.

2. Toyota 2JZ-GTE

Рядная "шестерка", которая стала основным двигателем для четвертого поколения Toyota Supra. Мотор тянул как бешенный! Особенно отчаянные и умелые мастера меняли в детище Toyota турбины и доводили мощность силового агрегата до 1 тысячи лошадиных сил. "Зверюга" у японцев получился страшный.

3. Nissan RB26DETT

Замечательный пример того, насколько в 90-е годы прошлого века японские автомобилестроители любили рядные "шестерки". Данный мотор был аналогом описанного выше. Впрочем, двигатель все-таки отличался турбокомпрессорами. Без всякого тюнинга выдавал 600 "лошадок". Потенциал к доработкам был также очень большим.

4. BMW S62

На самом деле этот двигатель был заряженной версией мотора BMW M62. Инженеры просто увеличили объем "дедушки" и повысили степень сжатия. Доработки принесли нужный эффект. Агрегат стал гнать табун из 400 "лошадей". Кстати, у мотора было сразу две цепи привода ГРМ. Зачем? Для пущей надежности, конечно!

5. General Motors LS6

Данный двигатель является третьим поколением силовых агрегатов V8 созданных General Motors. Опционально его получали такие модели, как Camaro, Firebird и Trans Am. Сразу ставился на тогдашние модели Corvette. Сделанный из алюминия LS6 отличался простотой и надежностью, а также большой предрасположенностью к всестороннему тюнингу.

6. Alfa Romeo Busso V6 12V

В свое время этот мотор завоевал славу самого красиво звучащего двигателя на планете. Некоторые считают его таковым и сегодня. Разработан агрегат был еще в 70-е годы прошлого века инженером Джузеппе Буссо. Кстати, двигатель был также алюминиевым, что сказалось на его надежности и цене.

7. Ferrari 3.6L V8

Классическая "восьмерка" Ferrari запомнилась многим. Звучал мотор звонко и агрессивно, а работал так, что любой другой двигатель позавидует. Благо агрегаты для Ferrari всегда делать умели. Примечателен двигатель был плоским коленчатым валом, за что его многие ошибочно считали гоночным.

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Автомобиль, Машина, Мотор, Автомобильные моторы, Двигателестроение.
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