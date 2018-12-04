Harley-Davidson: Лучшие модели "Американских мотоциклов"

Начиная со дня основания, более ста лет тому назад, компания «Харлей Дэвидсон» ухитрилась выпустить несколько поразительных моделей. Хотя некоторые из харлеев практически стерлись из памяти, остальные забыть невозможно. Влияние Харлея Дэвидсона в мире мотоспорта так велико, что его попросту называют «американский мотоцикл». Важно отметить, что компания за сотню лет произвела несметное количество мотоциклов, и выбор десяти лучших моделей довольно субъективен.