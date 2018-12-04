|
|
Harley-Davidson: Лучшие модели "Американских мотоциклов"
Начиная со дня основания, более ста лет тому назад, компания «Харлей Дэвидсон» ухитрилась выпустить несколько поразительных моделей. Хотя некоторые из харлеев практически стерлись из памяти, остальные забыть невозможно. Влияние Харлея Дэвидсона в мире мотоспорта так велико, что его попросту называют «американский мотоцикл». Важно отметить, что компания за сотню лет произвела несметное количество мотоциклов, и выбор десяти лучших моделей довольно субъективен.
Казусные ситуации, от которых хочется сойти с ума
Эффект толпы: Почему мы идем за всеми и возможно ли с этим бороться
Медики назвали причины включить авокадо в ежедневный рацион
Пленники моря: печальная судьба жителей "тонущего" острова Индии (Фото)
Медики назвали жирные продукты, которые помогают похудеть
Уморительные кадры о животных для хорошего настроения
Марго Робби снялась в фотосессии для гламурного глянца
Минута смеха: когда за дело берутся "смекалистые" люди
Художник создает невероятные шедевры с обычной яичницы (Фото)
Минута юмора: странные снимки, на которых сразу и не поймешь, что здесь происходит
Эти снимки с 90-х подарят тебе прекрасное чувство ностальгии (Фото)
Медики подсказали, какие продукты вызывают сонливость
Смех да и только: забавные мужчины, которых жены заставили пойти на шопинг
Люди, делающие странные модификации тела (Фото)
Художница создает 3D-торты из желе, которые жалко есть (Фото)
Веселые демотиваторы, которые заставят вас смеяться до слез
Завораживающий эко-дом под стеклянным куполом (Фото)
Прикольные свадебные снимки, которые сделают ваш день
Маникюр 2019: интересные идеи маникюра с новогодней символикой (Фото)
Необыкновенный немецкий городок с особой атмосферой (Фото)
Забавные чудаки из Азии, которые поднимут настроение
Эти смешные картинки точно поднимут вам настроение
Как и где знаменитости любят отмечать Новый Год
Икона стиля: самый популярный лондонский продавец фруктов (Фото)
Шведка стала популярной благодаря своей необычной внешности (Фото)