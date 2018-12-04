Линейка автомобилей Audi Q3 пополнится четырьмя новыми моделями

Audi расширила моторную линейку нового Q3 четырьмя моделями.

Европейский диапазон Audi Q3 для 2019 модельного года пополнился четырьмя новыми версиями, оснащенными новыми двигателями и трансмиссией, доведя модельный ряд до семи вариантов.

Две новые версии бензиновых двигателей оснащены 2,0-литровым TFSI с различной мощностью, в то время как новые дизельные модели аналогичным образом используют 2,0-литровый TDI.

Диапазон начинается с 1,5-литрового бензинового блока TSI мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 250 Нм в модели Q3 35 TFSI. Двигатель оснащен системой деактивации цилиндров, позволившей сократить расход топлива до 9 л/100 км, и поставляется с шести-ступенчатой механической коробкой передач или с семи-ступенчатым "автоматом" с двойным сцеплением S Tronic.

Далее стоит Q3 40 TFSI с 2,0-литровым TFSI в 190 л.с. с 320 Нм крутящего момента. В стандартном исполнении автомобиль идет с семи-скоростной коробкой S Tronic и полным приводом Quattro. Audi обещает разгон от 0 до 100 км/час за 7,4 секунды и максимальную скорость 220 км/час.

В настоящее время самым мощным Q3 является 45 TFSI, где 2,0-литровый TFSI двигатель развивает 230 л.с. и 350 Нм. Разгон 0-100 км/час занимает 6,5 секунды, а максимальная скорость достигает 233 км/час.

Линейка дизельных моделей начинается с Q3 35 TDI, который питается от 2,0-литрового двигателя TDI мощностью 150 л.с. с крутящим моментом 350 Нм. В сочетании с передним приводом и трансмиссией S Tronic базовая дизельная версия Q3 расходует 5,9 литра топлива на 100 км, а разгон 0-100 км/час занимает 9,2 секунды, максимальная скорость - 207 км/час. Также есть возможность оснащения модели шести-ступенчатой механической коробкой передач и приводом Quattro.

Топовая дизельная модель - Q3 40 TDI, получила 2,0-литровый TDI, только здесь он развивает 190 л.с. и крутящий момент 400 Нм. Комбинированный расход топлива составляет 6,7 л/100 км, разгон 0-100 км/час - 8 секунд.