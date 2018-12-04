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Линейка автомобилей Audi Q3 пополнится четырьмя новыми моделями

Линейка автомобилей Audi Q3 пополнится четырьмя новыми моделями
13:43 Сегодня Телеграф avtomaniya.com

Audi расширила моторную линейку нового Q3 четырьмя моделями.

Европейский диапазон Audi Q3 для 2019 модельного года пополнился четырьмя новыми версиями, оснащенными новыми двигателями и трансмиссией, доведя модельный ряд до семи вариантов.

Две новые версии бензиновых двигателей оснащены 2,0-литровым TFSI с различной мощностью, в то время как новые дизельные модели аналогичным образом используют 2,0-литровый TDI.

Диапазон начинается с 1,5-литрового бензинового блока TSI мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 250 Нм в модели Q3 35 TFSI. Двигатель оснащен системой деактивации цилиндров, позволившей сократить расход топлива до 9 л/100 км, и поставляется с шести-ступенчатой механической коробкой передач или с семи-ступенчатым "автоматом" с двойным сцеплением S Tronic.

Далее стоит Q3 40 TFSI с 2,0-литровым TFSI в 190 л.с. с 320 Нм крутящего момента. В стандартном исполнении автомобиль идет с семи-скоростной коробкой S Tronic и полным приводом Quattro. Audi обещает разгон от 0 до 100 км/час за 7,4 секунды и максимальную скорость 220 км/час.

В настоящее время самым мощным Q3 является 45 TFSI, где 2,0-литровый TFSI двигатель развивает 230 л.с. и 350 Нм. Разгон 0-100 км/час занимает 6,5 секунды, а максимальная скорость достигает 233 км/час.

Линейка дизельных моделей начинается с Q3 35 TDI, который питается от 2,0-литрового двигателя TDI мощностью 150 л.с. с крутящим моментом 350 Нм. В сочетании с передним приводом и трансмиссией S Tronic базовая дизельная версия Q3 расходует 5,9 литра топлива на 100 км, а разгон 0-100 км/час занимает 9,2 секунды, максимальная скорость - 207 км/час. Также есть возможность оснащения модели шести-ступенчатой механической коробкой передач и приводом Quattro.

Топовая дизельная модель - Q3 40 TDI, получила 2,0-литровый TDI, только здесь он развивает 190 л.с. и крутящий момент 400 Нм. Комбинированный расход топлива составляет 6,7 л/100 км, разгон 0-100 км/час - 8 секунд.

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Audi, Авто, Audi Q3, Дизельные модели.
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