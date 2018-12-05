Концерн VW готовится представить купеобразный внедорожник VW Teramont 2019

Концерн VW выпустил на тренировочный трек обновленную версию своего топового внедорожника.

В сети уже появились первые снимки из Китая и судя по фото, марка придерживается внешности концепта Atlas Cross Sport, он предстал перед публикой в марте 2018 года в Нью-Йоркском автосалоне и прослеживаются мощные черты сходства в виде измененной задней оптики.

Теперь она является непростыми LED-фонарями, а полноценными матрицами с рисунком. Прототип пятиместного внедорожника приобрел иную форму кузова, нежели массовый собрат. Аналогично наблюдаются небольшие различия в радиаторной решетке и бамперах. Нельзя забывать и о фирменных легкосплавных колесных дисках.

В салоне размещена сенсорная консоль, мультимедийный комплекс и климат-контроль. Кросс-купе Volkswagen базируется на инновационной платформе MQB. Таким образом габариты кузова следующие: 4846х2029х1734 мм с колесной базой в 2979 мм. В моторном отсеке концептуального авто разместили гибридную установку. К удивлению автоэкспертов агрегат был представлен бензиновым атмосферным VR6 и двумя электромоторами. В новом Volkswagen Teramont реализована система подзарядки аккумулятора гибридной установки. Суммарная мощность такого решения составляет 359 л/с, поэтому с места до сотни авто стартует за 5,4 секунды. Электротяги внедорожнику окажется достаточно для преодоления 42 километров.

Кросс купе на китайском рынке будет предлагаться с двигателем 2.0 TSI, выдающий 186 и 220 л/с. Более мощным вариантом послужит двигатель той же технологии, но с рабочим объемом в 2,5 литра, выдающий 299 л/с. В качестве трансмиссии используется классическая КПП с двумя сцеплениями DSG7.