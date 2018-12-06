Производственная версия BMW iNext будет мало отличаться от концепта

Компания BMW продолжает работу над полностью электрическим кроссовером iNext, раскрыв некоторые подробности касаемо будущего внешнего облика модели.

Так в рамках автосалона в Лос-Анджелесе главный дизайнер немецкой компании Андриан ван Хойдонк отметил, что производственная версия iNext будет иметь очень много общего в плане дизайна от своего концептуального предшественника.

По словам ван Хойдонка, "i" -линейка стала стартапом внутри компании BMW. Она позволила дизайнерам чувствовать себя намного свободнее в разработке нового продукта, дав возможности, которые они ранее даже не предполагали. Основной задачей линейки заключается внедрение инноваций как в технологиях, так и в дизайне.

Впрочем, в ближайшее время производственную версию ждать не стоит. По словам ван Хойдонка, она может появиться к 2021 году – именно такой ориентир установлен внутри компании. С другой стороны, шеф дизайна BMW обещает, что клиенты обязательно узнают в ней концепт iNext Vision.

Хотя эта новость вряд ли порадует преданных поклонников марки, которые уже увидели сходство передней части концепта с грызуном, нужно понимать, что такой дизайн не является окончательным и BMW вполне может привнести во внешний облик электрического кроссовера более мягкие черты, оставив, тем не менее, изящные тонкие фары.

Кроме того, массивность передней решетки объясняется тем, что в ней установлены специальные датчики радара новейшей автономной системы, которая должна стать неотъемлемой частью будущего кроссовера.