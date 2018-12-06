Скачать
Четверг, 06.12.2018
Контроль усилен: Морской охране Украины разрешили стрелять без сигнала
Контроль усилен: Морской охране Украины разрешили стрелять без сигнала
Ветераны за независимость Украины в XX веке признаны участниками боевых действий
Ветераны за независимость Украины в XX веке признаны участниками боевых действий
Ломаченко провел открытую тренировку с детьми перед боем с Педрасой
Ломаченко провел открытую тренировку с детьми перед боем с Педрасой
С Днем Вооруженных Сил Украины: лучшие поздравления в стихах и прозе, открытки
С Днем Вооруженных Сил Украины: лучшие поздравления в стихах и прозе, открытки

Производственная версия BMW iNext будет мало отличаться от концепта

Смотрите фото (3)
Производственная версия BMW iNext будет мало отличаться от концепта
13:14 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Компания BMW продолжает работу над полностью электрическим кроссовером iNext, раскрыв некоторые подробности касаемо будущего внешнего облика модели.

Так в рамках автосалона в Лос-Анджелесе главный дизайнер немецкой компании Андриан ван Хойдонк отметил, что производственная версия iNext будет иметь очень много общего в плане дизайна от своего концептуального предшественника.

По словам ван Хойдонка, "i" -линейка стала стартапом внутри компании BMW. Она позволила дизайнерам чувствовать себя намного свободнее в разработке нового продукта, дав возможности, которые они ранее даже не предполагали. Основной задачей линейки заключается внедрение инноваций как в технологиях, так и в дизайне.

Впрочем, в ближайшее время производственную версию ждать не стоит. По словам ван Хойдонка, она может появиться к 2021 году – именно такой ориентир установлен внутри компании. С другой стороны, шеф дизайна BMW обещает, что клиенты обязательно узнают в ней концепт iNext Vision.

Хотя эта новость вряд ли порадует преданных поклонников марки, которые уже увидели сходство передней части концепта с грызуном, нужно понимать, что такой дизайн не является окончательным и BMW вполне может привнести во внешний облик электрического кроссовера более мягкие черты, оставив, тем не менее, изящные тонкие фары.

Кроме того, массивность передней решетки объясняется тем, что в ней установлены специальные датчики радара новейшей автономной системы, которая должна стать неотъемлемой частью будущего кроссовера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Автомобиль, Транспорт, BMW, Модель, Компания, Авто, Фото, BMW iNext, Андриан ван Хойдонк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С Днем Вооруженных Сил Украины: лучшие поздравления в стихах и прозе, открытки
02 Снег, дождь и гололед: синоптики прогнозируют ухудшение погоды
03 Прокуратура расследует два факта суицида в пенитенциарных учреждениях Одессы
04 Военное положение: что происходит в регионах
05 Смешные татуировки, о которых многие жалеют
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Россия перенесла трехсторонние переговоры по газу
Россия перенесла трехсторонние переговоры по газу
6 декабря - в Украине отмечают День Вооруженных сил
6 декабря - в Украине отмечают День Вооруженных сил
В Украине открыли новое газовое месторождение
В Украине открыли новое газовое месторождение
Украинские археологи нашли два килограмма серебряных монет в Киеве
Украинские археологи нашли два килограмма серебряных монет в Киеве
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь