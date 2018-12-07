Украинские автомобили представили на международной выставке вооружения в Египте

На выставке EDEX-2018 в Каире приняли участие 316 компаний из 41 страны.

С 3 по 5 декабре в Каире проходила международная выставка вооружения EDEX-2018, организаторами которой выступили Министерство обороны и военной промышленности страны и британская компания Clarion Events.

На выставке EDEX-2018 в Каире приняли участие 316 компаний из 41 страны. Это первая оборонная выставка такого масштаба не только в Египте, но и на всем Африканском континенте.

Нашу страну представлял стенд ГП «Укроборонсервис», на котором можно было увидеть продукцию различных предприятий, в том числе и ЧАО «АвтоКрАЗ». В частности это макет бронеавтомобиля КрАЗ-Фиона, и макет прототипа тяжелого эвакуационного автомобиля КрАЗ-HRV 8×8.

На EDEX-2018 также можно было увидеть продукцию и других именитых брендов. Например, многоцелевые автомобили на стенде IVECO Defence. Здесь стоит отметить новый тактический автомобиль MUV (4х4) на шасси IVECO Daily, который сменил машину M40E15-WM, разошедшуюся за 30 лет производства тиражом свыше 18 тыс. ед.

Это также полноприводные тягачи и бронетехника от французского производителя Renault Trucks Defence – военного подразделения, недавно переименованного в Arquus Defence. Свои бронеавтомобили также представлял и турецкий производитель TEMSAN. Также можно увидеть и переоборудованные для военных целей Toyota Land Cruiser.