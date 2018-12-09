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Немецкий автопроизводитель собирается представит сразу две экологичные новинки

Немецкий автопроизводитель собирается представит сразу две экологичные новинки
06:04 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Твиттер

Автопроизводитель Opel выпустит электрокар и гибридную модель кроссовера.

В 2019 году немецкий автопроизводитель собирается представить электрокар Corsa и гибридную модель кроссовера Grandland X. Как обещают в компании Opel, электрифицированный хэтчбек станет по-настоящему «народным», так как будет доступен широкому кругу клиентов.

Технических подробностей по электромобилю пока не сообщается, но разработка должна удивить заманчивой ценой и своими характеристиками.

Что касается гибрида Grandland X, то его производство будет осуществляться на автозаводе в г. Айзенах. Суммарная мощность силовой установки кроссовера составит 300 лошадиных сил. Модель будет оснащена полноприводной системой.

В дальнейших планах бренда электрифицировать микроавтобус Vivaro и паркетник Mokka. Их появление запланировано на 2020 год. Полное «озеленение» модельной линейки должно быть завершено к 2024 году. Очевидно, что Опель сделал ставку на бурное развитие рынка электромобилей в ближайшем будущем.

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Opel, Grandland X, Немецкий автопроизводитель, Экологичные новинки, Новинки Opel, Corsa.
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