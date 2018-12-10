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McLaren презентовал яркий кабриолет 720S Spider

McLaren презентовал яркий кабриолет 720S Spider
10:37 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Уже весной, ориентировочно – в марте, поклонники суперкаров британской компании McLaren смогут протестировать новый кабриолет, известный как McLaren 720.

Стоимость открытой модификации суперкара McLaren 720S стартует с отметки 237 тысяч фунтов стерлингов. Известно, что новинка получит прежний мотор - 4-литровый V8 с отдачей 720 л.с., сочетающийся с «роботом» на семь ступеней.

Помимо силового агрегата, кабриолет позаимствовал у купе и его динамические характеристики. Так, первую сотню километров такое авто набирает всего за 2,9 секунды, а его максимальная скорость при разложенной крыше достигает 341 км/ч, при опущенной чуть меньше – 325 км/ч.

Складную крышу 720S Spider выполнили из углеродного волокна, а в качестве опции предусмотрена также и панорамная крыша. Из-за особенностей конструкции, среди которых сложный механизм, отвечающий за работу крыши, кабриолет стал тяжелее стандартного купе. Разница составляет около 49 килограммов. Чтобы клиент не почувствовал "набор веса", модель обзавелась облегченными кузовными элементами из карбона и усовершенствованным шасси.

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Автомобиль, Суперкар, McLaren, Кабриолет, McLaren 720S Spider.
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