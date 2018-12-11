Pininfarina планирует создать самый быстрый электровнедорожник

Компания Pininfarina начала работу над тремя новыми внедорожниками, один с которых может стать самым быстрым.

В то время, как компания Pininfarina, еще не запустила в производство свой, полностью электрический гиперкар, стало известно, что специалисты уже начали работу сразу над 3 внедорожниками.

Один из трех автомобилей, сможет составить конкуренцию Lamborghini Urus. Специалисты дорабатывают дизайн авто, у которого пока еще нет имени, лишь код PF1. Производитель также раскрыл технические характеристики будущего транспортного средства.

Внедорожник PF1, вероятно, будет иметь такую же колесную базу, что и Rivian R1s, премьера которого состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе.

В автомобиль установят аккумуляторную батарею на 135 кВтч, а на каждое колесо придется по электрическому двигателю. Благодаря этому, суммарная мощность моторов достигнет практически 1089 "лошадиных сил". Внедорожник может претендовать на звание "самого быстрого" в мире.

если говорить о дизайне, то Pininfarina PF1, будет иметь точно такую же светодиодную ленту, что и гиперкар PF0. Конечно, стоимость автомобиля будет достаточно высокой, чтобы приобрести электрический внедорожник, придется выложить от 200 до 250 тысяч долларов.