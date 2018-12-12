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Лишь средство передвижения: На чем ездят одни из богатейших людей планеты
Мы привыкли к утверждению, что все богатые люди непременно ездят на дорогущих автомобилях. Так ли это? Посмотрим, на чём же рассекают одни из самых богатых людей на планете.
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