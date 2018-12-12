Лишь средство передвижения: На чем ездят одни из богатейших людей планеты

Мы привыкли к утверждению, что все богатые люди непременно ездят на дорогущих автомобилях. Так ли это? Посмотрим, на чём же рассекают одни из самых богатых людей на планете.